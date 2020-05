Coronavirus, Burioni: "Da 0-3 a 3-3, ora un gol in contropiede sarebbe da polli"

Mentre la fase 2 in Italia continua ad alimentare polemiche all'interno della popolazione, il noto virologo Roberto Burioni ha scelto di usare il gergo calcistico per spiegare la situazione. L'esperto, tifoso della Lazio, è intervenuto in diretta Instagram con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, esprimendosi in questo modo sull'argomento: "Abbiamo rimesso in piedi una partita che perdevamo tre a zero. Ora siamo tre a tre: prendere un gol in contropiede sarebbe da polli. La difesa deve stare attenta. Poi potrebbe esserci qualche sviluppo inaspettato, in grado di cambiare le cose".

