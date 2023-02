Champions | clamoroso PSG, Mbappè salterà il Bayern: il motivo

Tegola in casa Paris Saint-Germain. Il club francese disputerà gli ottavi di finale di Champions League in programma il 14 febbraio contro il Bayern Monaco. La gara sarà super emozionante, ma Neymar e Messi dovranno fare a meno del fenomeno Kylian Mbappé per l'infortunio rimediato ieri sera in Ligue 1 contro il Montpellier. Come sottolinea Rompipallone.it, il bollettino medico ha evidenziato che l’attaccante abbia riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e l’assenza stimata è di almeno 3 settimane.