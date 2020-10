Champions League, ecco le squadre che percorreranno più chilometri: la posizione della Lazio

Nel giorno delle prime gare della fare a gironi di Champions League, il noto portale sportivo AS ha stilato una speciale classifica, prendendo in considerazione i chilometri che le varie squadre dovranno percorrere per raggiungere le città in cui affronteranno le trasferte. A quota 9458 chilometri, la Lazio occupa il quindicesimo posto. Il Krasnodar è il club che ne farà di più (19672), seguito da Lokomotiv Mosca e Olympiacos. Il Borussia Dortmund, prima avversaria dei biancocelesti, è nella top5 delle compagini che, al contrario, macineranno meno chilometri. La squadra di Favre si sposterà per un totale di 6.252 chilometri. In ultima posizione, e dunque la squadra che si muoverà meno, l'Ajax (3706 km).

TORNA ALLA HOMEPAGE

FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe ok. Inzaghi conferma Patric e Correa

Lazio - Borussia Dortmund, il brano di Andrea Casta per il debutto in Champions - VD