Champions League, il programma di oggi: l'Inter all'ultima spiaggia, l'Atalanta ospita il Midtjylland

È già martedì ed è già tempo di Champions League. Questa sera inizia la penultima giornata della fase a gironi della competizione. Otto le partite in programma per oggi tra cui due italiane. L'Atalanta, ferma al secondo posto a pari punti con l'Ajax, ospita i danesi del Midtjylland. Gli olandesi di ten Hag, invece se la vedranno con la capolista Liverpool. Nel gruppo B, la situazione dell'Inter è davvero complicata. Lukaku e compagni sono costretti a vincere le prossime due partite sperando in buone notizie dagli altri campi. Conte dovrà iniziare questa sera dalla Germania, contro il Borussia Monchengladbach. Il Real Madrid, invece, vola in Ucraina per affrontare lo Shaktar Donetsk. Le altre gare Lokomotiv Mosca - Salisburgo, Atletico Madrid - Bayern Monaco, Marsiglia - Olympiakos e Porto - Manchester City.

IL PROGRAMMA

Ore 18:55

Lokomotiv Mosca - Salisburgo

Shaktar Donetsk - Real Madrid

Ore 21

Atalanta - Midtjylland

Borussia Monchengladbach - Inter

Liverpool - Ajax

Atletico Madrid - Bayern Monaco

Marsiglia - Olympiakos

Porto - Manchester City.

