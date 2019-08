Champions League, respinto il ricorso Rai: partite in chiaro su Mediaset

Il Tribunale di Milano ha spento ogni speranza della Rai di trasmettere le partite della Champions League. Come riportato da calcioefinanza.it è stato rigettato definitivamente il ricorso della tv di stato contro l'accordo raggiunto da Sky e Mediaset e la gara del mercoledì in chiaro rimane al Biscione. Per le stagioni 2019-20 e 2020-21 sarà così esecutiva l'intesa raggiunta dai due network per la suddivisione delle partite della massima competizione europea.

