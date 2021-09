Champions League, Suarez "condanna" il Milan: decisivo il rigore al 96'

Perde il Milan nella gara contro l'Atletico Madrid, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Pioli riesce ad andare in vantaggio dopo venti minuti dal fischio d'inizio con Leao. Al 29' arriva l'espulsione di Kessié per doppia ammonizione: il primo cartellino giallo era arrivato al 15'. Il risultato rimane fermo sull'1 a 0 fino al pareggio siglato da Griezmann. Il francese mette la propria firma sul tabellino all'84'. Concessi sei minuti di recupero dall'arbitro turco, Luis Suarez è chiamato a tirare il calcio di rigore. L'ex Barcellona non sbaglia e beffa Maignan nonostante il tiro sia poco potente e centrale. Il direttore di gare recupera il tempo perso fino al 100', ma il Milan deve arrendersi alla sconfitta. Applausi di tutto lo stadio nei confronti dei rossoneri e veementi proteste per l'arbitro. Seconda sconfitta consecutiva per il Milan dopo quella contro il Liverpool.

