Lazio - Lokomotiv Mosca, dove vedere il match in tv e streaming

Roma messa alle spalle, dopo il derby la Lazio dovrà rivolgere la sua attenzione all'Europa League. La seconda giornata del girone europeo si gioca contro il Lokomotiv Mosca, all'Olimpico giovedì 30 settembre alle 21, e sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN tramite PC, smart tv, smartphone e tablet oppure in televisione su DAZN Channel, canale 409 del digitale terrestre. In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio e sull’app Sky Go, ma la vera buona notizia è che ancora una volta il match della Lazio in Europa sarà visibile in chiaro su TV8.