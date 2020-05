Che tempo che fa, Inzaghi e Malagò ospiti. Fazio stuzzica: "Un romanista che saluta così un laziale?"

Anche Giovanni Malagò, in collegamento in contemporanea con Simone Inzaghi a Che tempo che fa, si è espresso sul momento che sta vivendo il calcio in Italia. Trovandosi di fronte un tifoso della Roma e uno della Lazio, il conduttore Fabio Fazio si è rivolto al numero uno del Coni: "Accidenti, un romanista che saluta un laziale con quest'energia?". Puntuale la risposta di Malagò: "Simone lo considero un ottimo amico".

PIANO B - Poi, il dirigente ha continuato: "Oggi sono successe diverse cose. Il Ministro Spadafora ha parlato della volontà di fare una sorta di diretta gol in chiaro, per evitare assembramenti. Si parla tanto del modello tedesco, della Bundesliga che ha ricominciato, non si può prendere solo un pezzetto di quanto il Paese abbia fatto. Hanno risistemato tutte le altre cose, hanno fatto l’accordo con tutti i broadcaster, con i calciatori. Da noi ci sono ancora molti punti interrogativi. Oggi la FIGC ha mandato il protocollo, sta rispondendo a tutte le esigenze. Sto dalla parte del calcio giocato. Non è così scontato che tutto vada bene, anche se si inizia il 13 o il 20. Il piano B è quello dei playoff. Ci sono altri campionati che sono tornati a giocare e che sono un po’ più similari al nostro. Inzaghi è una persona seria, c’è una situazione che dire non chiara è dire poco con la categoria calciatori. Ora ci sarà una corsa contro il tempo. A fatica, questa barca sta partendo. Il mio è stato sempre un attestato di realismo della situazione".

MONDIALI DI SCI - "Sposteremo i Mondiali di sci da febbraio 2021 a marzo 2022. È una scelta assolutamente di buon senso. Si faranno prima le Olimpiadi, poi i Mondiali. Ognuno di noi ha davanti due ipotesi, entrambe perdono. Bisogna scegliere quella che perde meno. La Lega dilettanti ha già preso una decisione, hanno avuto coraggio. Si sa esattamente quanto succede".

