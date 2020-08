Chelsea, non solo Thiago Silva in arrivo: per Lampard anche Malang-Sarr

Il Chelsea è letteralmente scatenato sul mercato. Thiago Silva è a un passo dal trasferimento tra le fila dei 'blues', ma non è finita qui. Perché per Lampard è pronto un altro regalo da parte della dirigenza. La società londinese, riporta Sky Sports UK, è vicino all'accordo con il giovane Malang-Sarr, svincolatosi dal Nizza alla fine della stagione. Difensore classe '99 con 102 presenze all'attivo in Ligue 1, il francese aveva catalizzato su di sè in precedenza le attenzioni delle big d'Europa, anche quelle della Lazio.

Lazio, David Silva un voltafaccia dejavu: il precedente del 2010

Ludogorets, due positivi al Covid-19: si tratta di un calciatore e un membro dello staff

TORNA ALLA HOMEPAGE