Lazio, David Silva un voltafaccia dejavu: il precedente del 2010

David Silva è un nuovo giocatore della Real Sociedad. Il calciatore spagnolo, dopo dieci anni al City, ha scelto di tornare in patria e di indossare la maglia del club basco. L'ufficialità dell'operazione ha mandato su tutte le furie la Lazio che per quindici giorni ha avuto l'accordo totale con il giocatore e il suo entourage. Tare ha detto: "David Silva? Rispetto il giocatore, ma non l'uomo". Il club biancoceleste si sentiva al sicuro forte di una stretta di mano e dello scambio dei contratti dettagliati (con una serie incredibile di benefit per Merlino). Proprio la disponibilità della Lazio si è rivelata controproducente con il numero 21 che ne ha approfittato della buonafede dei capitolini per ottenere di più dal club spagnolo e accontentare la moglie tornando nella penisola iberica. Da quanto è emerso, poi, non è stata nemmeno la prima volta che Silva "cambia idea all'ultimo".

IL PRECEDENTE - Nel 2010, infatti, il trequartista del Valencia aveva scelto di lasciare la Liga per la Premier League. Il fratello del giocatore, proprio come accaduto con i biancocelesti, si era visto e sembrava aver chiuso tutti i dettagli con il Manchester United. I Red Devils erano certi di aver in pugno il giovane emergente del calcio spagnolo. Invece, a sorpresa, il fantasista di Arguineguin è stato annunciato dagli eterni rivali del Manchester City. I cityzens scipparono di fatto l'oggetto del desiderio ai loro cugini che andarono su tutte le furie. Insomma la Lazio è in ottima compagnia e questo dimostra che quanto accaduto fa parte del modus operandi di Silva e dei suoi agenti. Col senno del poi, nessun rimpanto.

