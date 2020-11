Ciclismo, Filippo Ganna positivo al Covid-19: è in isolamento

Il ciclista italiano Filippo Ganna è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è la Federazione Ciclistica Italiana con un comunicato. L'atleta, impegnato con la Nazionale a Montichiari in preparazione degli Europei pista in Bulgaria, sta bene ed è stato messo in isolamento presso il proprio domicilio. Questo il comunicato: "Ganna è giunto in ritiro martedì 3 novembre dopo aver sostenuto, come tutti gli altri azzurri convocati per il raduno, un tampone nella giornata di lunedì 2 novembre, risultato negativo. La sera stessa ha manifestato i primi segni di leggero malessere. In via precauzionale è rimasto per tutta la giornata di mercoledì in isolamento nella sua stanza e nella giornata di oggi è stato sottoposto a tampone, che ha dato esito positivo. Si ricorda che tutti gli atleti presenti a Montichiari alloggiano in camere singole".

