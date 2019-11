CIES, possesso palla in attacco: la posizione della Lazio tra le italiane

Esercitare una forte pressione sugli avversari non è sempre sinonimo di successo. Lo confermano alcuni dati, resi noti da Instat, la newsletter settimanale dell’Osservatorio Internazionale del Calcio Cies, che analizza il possesso palla in attacco. Per calcolare questi dati, è stato utilizzato il rapporto tra i passaggi fatti e quelli delle squadre avversarie. In Europa, nessuno fa meglio del Manchester City di Pep Guardiola, che effettua in media 210 passaggi contro i 59 delle squadre che affronta, distanziando non di poco il suo rivale di Premier, il Liverpool. Il Psg comanda la Ligue 1 ed è quinto in Europa dietro a City, Ajax, Rangers e Shakhtar Donetsk.

ITALIA - Il dato più curioso, però, è quello relativo all’Italia. In cima alla classifica nostrana c’è il Crotone che, con un rapporto di 1,97, precede la Juventus. Al terzo posto il Napoli, fanalino di coda il Lecce con 0.56, Il Milan è davanti all’Inter, allo stesso livello del Trapani. E la Lazio? La formazione di Simone Inzaghi occupa la settima posizione nella speciale graduatoria, con 136 passaggi effettuati e 103 subiti (1,32).

