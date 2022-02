CLASSIFICA - Lazio, tris al Franchi: Fiorentina staccata e Roma agganciata

Dopo una settimana turbolenta la Lazio risponde sul campo. I biancocelesti strapazzano la Fiorentina dii Italiano con un secco 0-3. Il primo tempo del Franchi termina a reti bianche. Nella ripresa si scatenano gli uomini di Sarri. Milinkovic la sblocca con il solito inserimento, Immobile raddoppia a tu per tu con Terracciano e l'autogol di Biraghi chiude definitivamente i conti. Grande salto in avanti per Lazio che aggancia in classifica la Roma al sesto posto a quota 39 punti. Staccata proprio la Viola che resta a 36 ma ha una partita in meno da recuperare.