Codice di Giustizia sportiva, Gravina porta la riforma in Consiglio: Lotito si oppone

La Federcalcio è pronta per la riforma del Codice di Giustizia Sportiva. Gabriele Gravina porterà in Consiglio per la discussione 142 articoli che mirano a migliorare il processo sportivo portando maggiore chiarezza e rapidità. I principali cambiamenti sono una ragionevole durata, che deve tenere conto della durata della competizione, la terzietà dei giudici, l’effettività e afflittività delle sanzioni e la loro motivazione ragionata. Inoltre è stata inserita un’attenuante a favore delle società quando i propri tifosi si rendano complici di comportamenti violenti. Questo solo però nel caso in cui dimostrino di aver messo in atto azioni di contrasto, prevenzione e collaborazione con le forze dell’ordine, come l’investimento in video sorveglianza. Inoltre il divieto di scommesse calcistiche verrà esteso anche ai Dilettanti, anche se effettuate presso ricevitorie autorizzate. Riordinata anche la disciplina che riguarda fatti violenti o condotta irriguardosa verso gli arbitri. Gravina spera di ricevere l'appoggio del Coni per rendere operativo il nuovo codice già dalla prossima stagione calcistica. Una riforma che però non sembra trovare in toto il consenso di tutti i consiglieri. Fra questi c'è anche Claudio Lotito, il quale, stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sarebbe pronto ad opporsi. In un giro di chiamate che avrebbe coinvolto anche Cosimo Sibilia, il presidente biancoceleste avrebbe comunicato le sue intenzioni di costituire un fronte di opposizione alla riforma. Il tutto verrà deciso domani in consiglio, con l'approvazione della riforma che verrà messa ai voti.

