Como, Fabregas: "Diao non è pronto, Morata meglio". Il punto sugli infortunati

Alla vigilia della sfida contro il Milan, in programma giovedì 15 gennaio alle 20.45 al Sinigaglia, il tecnico dei lariani Fabregas ha presentato il match in conferenza stampa.

“Noi dovremo essere il Como più forte se vogliamo vincere. Ho visto tante squadre perdere e farsi attaccare costantemente perché molli. Oggi voglio andare a letto e mi chiedo: 'Come voglio perdere domani? Con paura o come vogliamo essere?'. Dopo gestisci le cose, con la tattica, ma per me sta tutto qua. Una squadra con una filosofia chiara, con lo stesso messaggio. E non perché giochi contro di loro perché hai paura. Il giocatore lo sente”.

Sugli infortunati: “Diao non è pronto, ha iniziato a correre e fa palestra. Morata sta meglio, Goldaniga è già uscito in campo, ad Addai manca un po'... Per le prossime partite siamo chi siamo. Siamo in pochi e tutti sono dentro".

