Como, Fabregas mastica amaro: si ferma un altro centrocampista titolare

© foto di www.imagephotoagency.it

Piove sul bagnato in casa Como, con Fabregas che nella sfida di questa sera contro la Lazio dovrà rinunciare a un altro centrocampista titolare. Dopo la conferma dell'assenza di Sergi Roberto, infatti, è arrivata anche la notizia del forfait di Perrone, che ha accusato un fastidio durante la rifinitura. Il metodista argentino, come riportato da Sos Fanta, sarà dunque indisponibile e le scelte in quella porzione di campo diventano pressoché obbligate per il tecnico del Como. Spazio dunque alla coppia formata da Mazzitelli e Braunoder, che tenteranno di non far rimpiangere gli indisponibili.