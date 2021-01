Compleanno Lazio, gli auguri cantati di Syria e Pierpaolo Peroni - VIDEO

Continuano ad arrivare i messaggi di auguri per la Lazio. Anche questo 9 gennaio, che ha sancito i 121 anni, è stato ricco di emozioni e gli attestati di stima sono stati migliaia da parte di ex giocatori, di tifosi speciali e di protagonsiti attuali e non. In serata è arrivato anche l'omaggio della cantante Syria, nota cantate e tifosa biancoceleste, e del suo compagno il dj Pierpaolo Peroni. E come poteva una cantante fare gli auguri? Ovviamente intonando l'inno!.

