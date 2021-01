Compleanno Lazio, gli auguri di Inzaghi: "Siamo forti, speriamo di fare sempre meglio"

Giorno speciale in casa Lazio: si festeggia il 121esimo compleanno del club, nato il 9 gennaio del 1900. Dopo gli auguri del presidente Lotito, sono arrivati sul sito ufficiale quelli dell'intera rosa biancoceleste. Tra questi, anche quelli di Simone Inzaghi. Il tecnico, dopo 21 anni trascorsi nella Capitale, considerando sia quelli da giocatore che da mister, sta tentando di trovare un accordo con la dirigenza per prolungare ulteriormente il matrimonio. L'allenatore ha mandato un messaggio a tutti i tifosi, che ci si augura presto tornino a riempire l'Olimpico: "Tanti auguri Lazio per i tuoi 121 anni! Siamo forti e speriamo di andare sempre meglio! Un abbraccio e sempre forza Lazio!".

#CXXILazio 🦅



Mister Simone Inzaghi ha un messaggio per tutti noi pic.twitter.com/EEpPa5a1fH — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 9, 2021

