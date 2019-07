Coppa d'Africa, finisce l'avventura di Bastos: tutti i biancocelesti in vacanza

Per l'Angola la partita finale del girone contro il Mali di oggi era decisiva per proseguire il cammino in Coppa d'Africa. Alla fine è arrivata una sconfitta e la successiva eliminazione per Bastos e compagni. Decisivo il gol dell'ex Salisburgo Haidara (oggi al Lipsia) che regalare il primo posto nel Gruppo E al Mali. Seconda la Tunisia, che pareggiando con la Mauritania si porta a 3 punti, lasciando gli avversari in fondo con 2, a pari merito ma con differenza reti peggiore dell'Angola (-3 a -1). Nel raffronto tra le terze classificate (4 su 6 passano il turno) le Antilopi però hanno il punteggio più basso. Finisce la Coppa d'Africa e iniziano le vacanze per Bastos: prossima fermata Auronzo di Cadore.

