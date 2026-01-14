Coppa d'Africa, il Senegal vola in finale! Ancora panchina per Dia
14.01.2026 20:15 di Christian Gugliotta
La rete di Sadio Mané stende l'Egitto e spedisce il Senegal in finale di Coppa d'Africa. La nazionale di Thiaw si è imposta di misura sulla selezione nordafricana capitanata da Mohamed Salah e andrà ora a giocarsi l'ultimo atto della competizione contro la vincitrice di Nigeria - Marocco.
Nel successo senegalese non c'è stato spazio per Boulaye Dia che, dopo il mancato impiego nella gara dei quarti di finale contro il Mali, è rimasto nuovamente in panchina per 90 minuti.
L'attaccante della Lazio avrà ora l'occasione di fregiarsi del titolo di campione africano nella finale in programma domenica 18 gennaio, prima di fare ritorno nella Capitale per rimettersi al servizio di Sarri.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.