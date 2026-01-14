Coppa D’Africa, oggi in campo Dia e Dele-Bashiru: si giocano la finale
14.01.2026 17:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Una giornata importantissima per Boulaye Dia e Fisayo Dele-Bashiru. Entrambi i calciatori biancocelesti saranno infatti impegnati in una sfida da dentro o fuori: l’unico obiettivo è vincere per sognare di scrivere la storia del proprio paese.
È il giorno delle semifinali, la Coppa D’Africa si avvia verso la conclusione ma solo uno tra Dia e Dele-Bashiru potrà ambire ad alzare il trofeo. Sempre che riescano a raggiungere la finale, ma è anche possibile che arrivino a giocarsela uno contro l’altro.
Manca poco e si saprà quali saranno le due squadre che si contenderanno il trofeo in finale, la quale si giocherà domenica 18 gennaio. Ecco di seguito il programma:
SENEGAL - EGITTO (Ore 18:00)
NIGERIA - MAROCCO (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.