Coppa Italia, tris della Lazio Women che vince in rimonta contro il Brescia

Vittoria per la Lazio Women di mister Seleman nell'esordio in Coppa Italia. Buona la prima, arrivata in rimonta. Le biancocelesti battono il Brescia per 1-3 e volano al girone B in attesa che scenda in campo l'Inter. Le padrone di casa passano in vantaggio con la rete di Merli, poi Visentin sigla il pareggio e la rete di Martin completa la rimonta. Matteri poi fissa il risultato finale sul 3-1. La Lazio giocherà di nuovo il 22 novembre in casa proprio contro le nerazzurre dell'Inter.

