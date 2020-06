Coronavirus, alle 18 la conferenza stampa del Presidente Conte

Questo pomeriggio alle 18 è fissata la conferenza stampa del Presidente Giuseppe Conte. L'annuncio è arrivato in questi minuti sui canali ufficiali dello stesso capo del Governo. In particolare, di seguito il messaggio apparso su Instagram: "Oggi pomeriggio, alle 18, conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi".

