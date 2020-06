Coronavirus, controlli per arbitri Serie A e B: tamponi tutti negativi

Anche gli arbitri alle prese con i tamponi. Sia i fischietti di Serie A che di Serie B si sono sottoposti agli esami anticovid-19, e sono risultati tutti negativi. Si tratta di 22 giudici di gara della Serie A e 15 della Serie B, più i rispettivi assistenti. Come riportato dall'ANSA, l'AIA ha affrontato la questione basandosi sul Protocollo sanitario vigente e in collaborazione con un'importante struttura di Firenze, Villa Donatello di Sesto Fiorentino. Oltre ai tamponi, gli arbitri hanno effettuato in aggiunta le visite mediche per l'idoneità agonistica. Ora rimarranno in ritiro nel Centro tecnico e federale di Coverciano fino al 10 giugno, affrontando anche una mini-preparazione in ottica ripresa del campionato.

