Coronavirus, Giordano: "Precedenza ai campionati. Spero slitti l'Europeo"

L'emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova la tenuta dei vari campionati europei. Il futuro di quello della Serie A si sta decidendo in queste ore. Sull'argomento è intervenuto anche Bruno Giordano, che ai microfoni di TMW Radio ha dichiarato: "Quello che si è fatto adesso, si poteva fare prima, intendo nel mondo del calcio. C'è stata troppa confusione. Con i nuovi calendari, si pensava che potesse andare meglio, e invece, dopo pochi giorni, si è cambiato di nuovo. In Spagna per esempio hanno deciso due giornate a porte chiuse. Abbiamo fatto scuola". Poi prosegue: "Se c'è una minima possibilità, anche a porte chiuse, anche chiudendo a giugno il campionato e slittando l'Europeo, anche il prossimo anno, si deve fare. La precedenza va ai campionati Nazionali. Al momento sono più importanti questi, perché si devono decidere tante cose. Poi sarebbe dura per la stesa Uefa creare dei calendari delle Coppe Internazionali".

