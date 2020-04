Coronavirus, l'ex Badelj: "Ogni giocatore vuole finire il campionato"

"Tornare a giocare? Sarebbe importante, credo che non esista un calciatore che non voglia finire il campionato. Ma davanti a tutto viene la salute e quindi non possiamo che rimetterci alla Lega e alle decisioni dei vertici preposti''. Così Milan Badelj intervenendo oggi all'emittente toscana Lady Radio.''Stiamo tutti vivendo una situazione anomala - ha continuato il centrocampista della Fiorentina - Per fortuna, per quanto riguarda la mia squadra, i compagni che sono risultati positivi al Coronavirus adesso hanno recuperato''. Come il resto del gruppo viola anche Badelj si sta allenando in casa seguendo un programma personalizzato preparato da Iachini e dal suo staff: ''Allenarsi in questo mondo è particolare, facciamo ciò che è possibile in uno spazio chiuso, dobbiamo saltare e faticare in soggiorno e spesso finiamo per disturbare i vicini di casa, meno male che i miei stanno mostrando una grande pazienza e mi stanno sopportando'' - ha scherzato il giocatore croato.

