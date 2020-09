Coronavirus, la stampa estera elogia il modello Lazio contro il Covid-19

Dopo il 'The New York Times', anche il 'The Guardian' racconta il "modello Lazio" per fronteggiare il Covid-19. In particolare è stato elogiato il sistema di testing allestito presso il porto di Civitavecchia per chi torna dalla Sardegna.

"Come la Sardegna è passata da rifugio sicuro a hotspot Covid-19", è il titolo del quotidiano inglese che poi prosegue: "La struttura è stata rapidamente istituita dopo un’ondata di casi nella regione Lazio, che sono stati per lo più legati ai giovani in vacanza sulla Costa Smeralda della Sardegna, un tratto di costa nel nord-est dell’isola dove gravitano i ricchi".

Il personale medico lavora a turni, con esami effettuati sui passeggeri che sbarcano dai traghetti al mattino e su quelli in partenza nel pomeriggio. I risultati sono noti in mezz’ora. Quasi 800 casi nel Lazio nelle ultime settimane sono stati ricondotti alla Costa Smeralda.

