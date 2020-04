Coronavirus, Silvero (avv. FIFA): "Impossibile prolungare contratti oltre il 30 giugno"

Federazioni, leghe nazionali e club cercano soluzioni per disputare fino alla fine tutti i campionati nonostante lo stop obbligato dovuto all'emergenza coronavirus, con uno sguardo ovviamente oltre alla semplice disputa dei match. E mentre in Germania il direttore del regolamento calcistico FIFA James Kitching paventa la possibilità di una terza finestra di calciomercato oltre alle due "classiche", l'avvocato della FIFA Emilio Garcia Silvero è intervenuto ai microfoni dell'emittente spagnola Cadena Cope per parlare della scadenza dei contratti dei giocatori: "La FIFA non può prorogare la scadenza dei contratti oltre il 30 giugno. I giocatori potranno liberarsi, ma non potranno firmare per altri club, perché la finestra di mercato non si aprirà il 1° luglio. Per i prestiti, in teoria a fine giugno dovrebbe esserci il ritorno alle squadre di provenienza, ma non potrà avvenire l'iscrizione in lista fino all'apertura effettiva del mercato. Le finestre di mercato potrebbero essere diverse, dipenderà da quando i campionati si concluderanno e ricominceranno. L'idea è che non coincidano con lo svolgersi dei campionato".

