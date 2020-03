Coronavirus / Sospesi i campionati in Francia, verso lo stop anche la Germania

Si aggiorna rapidamente in queste ore la conta dei provvedimenti adottati dai campionati europei di calcio per evitare la diffusione del contagio da coronavirus. Dopo l'iniziale decisione di giocare a porte chiuse è arrivata ora l'ufficialità della decisione da parte della Fédération Française de Football di sospendere fino a nuovo avviso i campionati francesi di Ligue 1 e Ligue 2. Per quanto riguarda invece la Bundesliga, in Germania sembra si vada verso uno stop dal termine di questa giornata - che quindi si giocherà a porte chiuse - fino al 2 aprile: attesa l'ufficialità anche su questo.

SOSPESE CHAMPIONS E EUROPA LEAGUE

ASSEMBLEA DI LEGA SERIE A PER DECIDERE IL FUTURO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE