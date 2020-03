Lega Serie A, oggi assemblea sul futuro del campionato: scudetto d'estate possibile

Diverse riunioni informali nei giorni scorsi, oggi invece alle 15 vera e propria assemblea - rigorosamente in conference call - per la Lega Serie A, preceduta da un Consiglio e da una commissione sui diritti tv. Il piatto principale sul tavolo è sempre il futuro del campionato, messo in pericolo dall'emergenza coronavirus. La prospettiva di una ripresa nel weekend del 4-5 aprile, cioè al termine dell'attuale stop, è da molti considerata irrealistica: ecco perché più parti sono favorevoli alla formula dei playoff-playout per l'assegnazione dello scudetto e le retrocessioni, ma il rischio ricorsi da parte delle società escluse dai criteri individuati per selezionare i club partecipanti è concreto e non mette in buona luce questa soluzione. Con l'apertura dell'Uefa allo slittamento dell'Europeo, però, i tempi per concludere il campionato italiano regolarmente ci sarebbero anche se si dovesse riprendere ai primi di maggio, prorogando la validità dei contratti dei calciatori di una decina di giorni ed eventualmente giocando ogni tre giorni, così come si fa in NBA. Una soluzione impegnativa, ma che accontenterebbe tutti i club e permetterebbe la regolare disputa di tutte e 124 le partite rimanenti, con l'assegnazione dello scudetto che quindi slitterebbe in estate. Un piccolo sacrificio - unito a quello di un conseguente slittamento anche del campionato successivo - che però consentirebbe a questa stagione di riacquistare un minimo di normalità.