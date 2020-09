Coronavirus, tre positivi nello Sporting Lisbona: annullata l'amichevole con il Napoli

Annullata l'amichevole in programma per oggi alle 20:30 tra Sporting Lisbona e Napoli. Alcuni calciatori del club lusitano, probabilmente tre, sono risultati positivi al coronavirus. Per precauzione, il match di questa sera non si giocherà. La società partenopea ha appreso la notizia quando i calciatori erano già partiti per il Portogallo, quindi torneranno in Italia senza giocare. Napoli che scenderà in campo direttamente nella prima gara di campionato contro il Parma il 20 settembre.

