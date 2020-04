Coronavirus, Vlahovic: "Ho avuto paura, ma ora sono più sereno"

"Non nego di aver avuto paura, ma oggi sono decisamente più sereno". A parlare così a Tuttomercatoweb è Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina è stato tra i primi calciatori colpiti da coronavirus e, dopo lo spavento iniziale, ora sta molto meglio come spiega lui stesso: "Sicuramente non è stato piacevole. Ho avuto la febbre molto alta, anche se per fortuna è durata poco. Non nego di aver avuto un po' di apprensione, ma dopo aver fatto il tampone e aver scoperto di essere negativo, oggi sono sicuramente più sereno". Messo da parte il virus adesso si pensa di tornare in campo e la punta aspetta indicazioni: "Persone molto preparate stanno studiando questa cosa e sono sicuro che verranno fatte le scelte più corrette. La cosa più importante è che sia garantita la sicurezza di tutti, sia in campo che fuori". Dalla Fiorentina alla Serbia, ancora in corsa per gli Europei ma passando dai playoff. Lo slittamento di un anno non cambia le cose e Vlahovic spera di esserci: "Ci sono tanti calciatori top in Serbia. Onestamente sarebbe la realizzazione di un sogno poter rappresentare il mio paese in un torneo così importante".

CALCIOMERCATO LAZIO, IL BARCELLONA INSISTE PER LUIZ FELIPE

CALCIOMERCATO LAZIO, IL LIONE VUOLE 50 MILIONI PER DEPAY

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE