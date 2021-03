Covid-19, Johnson&Johnson: "Non garantiamo le 55 milioni di dosi"

Arrivano brutte notizie sul fronte vaccini direttamente dalla Johnson&Johnson che ha comunicato all'Unione Europea di essere in difficoltà con l'approvvigionamento delle dosi che nel secondo trimestre sarebbero dovute essere 55 milioni. Per questo motivo questo numero di dosi potrebbero non essere assicurate anche se l'azienda ha garantito che si impegnerà per raggiungere l'obiettivo. L'11 marzo il vaccino contro il Covid, questo in un un'unica dose, dovrebbe essere approvato l'11 marzo dall'Ema.

