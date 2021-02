Covid-19, l'Asl di Torino si schiera: "Per noi la gara con la Lazio non si può giocare"

La giornata odierna non ha portato buone notizie in casa Torino. Sono infatti saliti a otto i giocatori positivi al Covid all'interno della squadra. Dunque, il gruppo rimane in isolamento domiciliare, come disposto dall'Asl di Torino 1. Al momento appaiono ridotte le possibilità che la sfida con la Lazio, in programma martedì 2 marzo, si giochi regolarmente. A farlo pensare è quanto filtra dall'Asl locale: “I calciatori sono cittadini come gli altri e a noi spetta il dovere di tutelare loro e chi li circonda, dunque per quanto ci riguarda Lazio-Torino non si potrà giocare”, affermano dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale. Lo scorso martedì è stato consegnato al Torino un documento che prevede il blocco dell'attività per sette giorni, quindi fino a lunedì. E a oggi non sembrano esserci segnali di retromarcia. Da verificare, infine, è se la Lega di Serie A si limiterà a prender atto delle osservazioni degli esperti, disponendo il rinvio della seconda partita consecutiva dopo quella contro il Sassuolo.

Tacchinardi: “Lazio, con il Bayern serviva un’altra partita. E con il Bologna...”

CONI, Malagò: "Per costruire nuovi stadi serve un grande evento"

TORNA ALLA HOMEPAGE