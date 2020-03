Covid-19, team di esperti: "Picco dei contagi tra il 23 e il 25 marzo"

Il Covid-19 è un nemico invisibile e sconosciuto, ma c'è chi in queste ore sta provando a fare delle previsioni sulla diffusione del contagio. All'Università di Genova un team composto da infettivologi, esperti di sistemi complessi e informatici, ha ideato un modello che sta dando risultati promettenti. Come riporta repubblica.it ogni giorno, con un margine di errore accettabile, riesce a individuare la progressione dei numeri.

IL PICCO - Il modello prevede che il picco possa essere toccato tra il 23 e il 25 marzo. Tuttavia l'altezza del picco e le evoluzioni dipenderanno dai comportamenti delle persone, che sono difficilmente codificabili. Flavio Tonelli, professore di Simulazione dei sistemi complessi, che ha realizzato il modello insieme a Andrea De Maria, professore di Malattie infettive, e dall'esperto di sviluppo di modelli software Agostino Banchi amministratore di Helpy, afferma: "Aver superato il picco non vorrà dire essere usciti dall’emergenza, ma solo che l’epidemia ha iniziato a rallentare e che di li a pochi giorni raggiungeremo anche il picco di saturazione delle unità di terapia intensiva e media, con sbilanciamenti regionali significativi".

