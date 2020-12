Covid / Ciclismo, si è spento Michael Antonelli: aveva solo 21 anni

La notizia è arrivata ieri sera. Michael Antonelli non c'è più. Il ciclista sammarinese si è spento prematuramente all'età di 21 anni. Come riporta Eurosport, a portarselo via è stato il Covid-19. Due anni e mezzo fa, il 15 agosto 2018, rimase vittima di un terribile incidente in bicicletta sulla Firenze-Viareggio. Adesso Michael non c'è più e il mondo dello sport si unisce al suo ricordo.

