Covid, la Cina chiude le frontiere per chi arriva dall'Italia

La Cina chiude ancora le sue frontiere. In conseguenza dell'aumento importante dei contagi da Covid nel nostro paese il governo cinese ha sospeso l'ingresso nel suo territorio dei cittadini residenti in Italia. Come riportato da Il Messaggero l'ambasciata e i consolati non rilasceranno i servizi di vidimazione della "dichiarazione sullo stato di salute" necessaria per entrare nel paese.

SONDAGGIO - Zenit - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Lazio, la voglia di Anderson: "Non vedo l'ora di tornare" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE