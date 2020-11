Covid / Nizza, dieci giocatori in isolamento: a rischio il match con il Marsiglia

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, VIA LIBERA PER ACERBI: HA RAGGIUNTO LA NAZIONALE È arrivato il via libera per Francesco Acerbi. Il centrocampista della Lazio raggiungerà la Nazionale a Coverciano già questa sera per l'impegno in amichevole contro l'Estonia. Dopo l'allenamento svolto agli ordini di Simone Inzaghi, il... È arrivato il via libera per Francesco Acerbi. Il centrocampista della Lazio raggiungerà la Nazionale a Coverciano già questa sera per l'impegno in amichevole contro l'Estonia. Dopo l'allenamento svolto agli ordini di Simone Inzaghi, il... WEBTV VIDEO - LAZIO, IL GOL DI CAICEDO: RIVIVILO CON L'URLO DA INFARTO DI ZAPPULLA! Il gol di Caicedo, l'ennesimo, pesantissimo, nel finale. Lo riviviamo con l'urlo disumano di Zappulla, da infarto, dallo Stadio Olimpico. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO Pubblicato ieri alle 15:22 Il gol di Caicedo, l'ennesimo, pesantissimo, nel finale. Lo riviviamo con l'urlo disumano di Zappulla, da infarto, dallo Stadio Olimpico. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO Pubblicato ieri alle 15:22 VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ANCORA VAZQUEZ: POSSIBILE OCCASIONE A GENNAIO Un nome che si ricandida in continuazione quello di Franco Vazquez per la Lazio, il profilo del Mudo è sempre piaciuto e viene spesso accostato al biancoceleste. Nonostante manchi ancora circa un mese e mezzo all'inizio della prossima finestra di mercato, il... Un nome che si ricandida in continuazione quello di Franco Vazquez per la Lazio, il profilo del Mudo è sempre piaciuto e viene spesso accostato al biancoceleste. Nonostante manchi ancora circa un mese e mezzo all'inizio della prossima finestra di mercato, il...