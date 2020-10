Covid, un caso di ripositivizzazione nel Parma: il comunicato del club

Un altro caso di coronavirus nel Parma. Ancora problemi per Liverani che praticamente non ha mai avuto la rosa al completo. Questo il comunicato della società: "Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di Coppa Italia di oggi contro il Pescara ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per un calciatore che è risultato positivo ed è indisponibile per la gara di oggi: si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico, il giocatore rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime 48 ore".

Roma, Petrachi chiede 5 milioni di risarcimento ai giallorossi

Garbo: "Lazio meno trasparente dell'Unione Sovietica ai tempi d'oro"

TORNA ALLA HOME PAGE