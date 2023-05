Cremonese, Ballardini: "La Lazio è estremamente forte"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince per 3-2 contro la Cremonese e finisce di nuovo al secondo posto in classifica. Grande serata quella per i biancocelesti dalla cerimonia per il decennale della Coppa Italia vinta del 26 maggio 2013 fino al saluto e omaggio a Stefan Radu. Al termine del match è intervenute microfoni di DAZN il tecnico Ballardini: "Sono orgoglioso della squadra che alleno, siamo stati forti contro una squadra estremamente forte. Ho detto che abbiamo fatto una bella partita, e la squadra non ha concesso spazi alla Lazio".

Il tecnico della Cremonese ha poi aggiunto a Sky Sport: "Avevo chiesto dignità prima della partita, ma la dignità viene dall'atteggiamento giusto. Quando hai chiaro quello che devi fare in campo tutto questo si traduce in una partita fatta con dignità. A me la squadra è piaciuta molto. Rimpianti? Abbiamo fatto 17 punti con la mia gestione, ci sono state alcune partite in cui non meritavamo di vincere, altre in cui meritavamo qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo ottenuto. Avevamo delle lacune vistose, di certo non siamo stati sfortunati.

L'allenatore dei grigiorossi è intervenuto anche in conferenza stampa: "Ho visto una Cremonese capace di tenere bene il campo, giocandosela contro una squadra che è seconda in classifica. Abbiamo avuto cinque pallegol, siamo stati bravi ma contro giocatori di questo livello è necessario essere anche un po’ fortunati. Sta di fatto che la Cremonese ha giocato una delle sue migliori partite della nostra gestione a mio avviso. Mi spiego meglio: la fortiuna arriva se te la meriti. È chiaro che la Cremonese è retrocessa per tanti motivi ma non certamente perché è stata sfortunata. Durante l’arco del campionato ci sono partite dove ti gira bene e altre meno, ma c’entra nulla con la retrocessione. Sarr? Ha fatto una buona partita. Lui è un ragazzo serio che ha qualità e personalità. Oggi ha confermato le qualità umane e tecniche che conoscevamo”.

LAZIO - "Sarri ha portato un suo stile e ha costruito una squadra con giocatori funzionali. Questo è merito di Sarri, merito della società e merito degli stessi giocatori. È una Lazio che ha le idee e lo stile del suo allenatore”.