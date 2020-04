Crespo: "A Roma pazzi per il calcio. Un giorno sono rimasto chiuso in un negozio..."

In una diretta Instagram con Christian Vieri, Hernan Crespo ha ripercorso parte della sua carriera, svelando qualche curioso aneddoto. Come, ad esempio, il momento in cui si rese conto quanto calore era capace di dare il popolo della Lazio. L'argentino, in particolare, ha raccontato i giorni appena seguenti all'approdo nella Capitale, direttamente da Parma: "È stato uno spettacolo. Ti racconto questa… Ero in un albergo al centro, ero appena arrivato dal Parma, in stanza. Ho deciso di uscire, di andare a farmi una passeggiata per andare a conoscere Roma. Ho iniziato a girare, mi sono dovuto chiudere dentro un negozio, non potevo uscire. Ho dovuto dovuto chiamare la Polizia. Lì ho capito come era la situazione a Roma, sono pazzi per il calcio”.

