Crotone, la società valuta l'esonero di Stroppa: la situazione

Potrebbe avere le ore contate Giovanni Stroppa. Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti la società starebbe valutando un cambio di allenatore dopo l'ennesimo ko subito oggi per mano del Cagliari. I calabresi adesso si trovano a -8 dal quartultimo posto occupato dal Torino e le tante sconfitte potrebbero mettere la parola fine al lavoro del tecnico. La prima opzione per la nuova panchina sembrava essere quella di Cristian Bucchi con il quale però non sarebbe stato trovato l'accordo. Si valuteranno altri profili nelle prossime ore che saranno sicuramente decisive.

Orsato rivela: "Presto gare di Serie A dirette anche da donne. Fallo di Pjanic? Ho sbagliato"

Lazio, Luis Alberto tra i miglior talenti dell'Andalusia. E la moglie Patricia approva... - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE