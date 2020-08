David Silva, il messaggio di Aguero: "Eternamente grazie" - FOTO

Tempo di saluti ufficiali per David Silva da parte del Manchester City e degli ormai suoi ex compagni. Già nella serata di ieri Gabriel Jesus aveva voluto condividere un messaggio per lo spagnolo e oggi i saluti sono arrivati anche da parte del Kun Aguero. Queste le sue parole affidate a Twitter: "Abbiamo imparato molto da te. È stato un onore aver condiviso tutti questi anni con te e con così tanti traguardi. Ci mancherai. Tutto il meglio per quello che viene. Eternamente grazie".

Aprendimos mucho de ti. Todos los días. Hiciste más grande a @ManCity y nos hiciste mejor. Fue un honor haber compartido todos estos años contigo y con tantos logros. Te vamos a extrañar. Todo lo mejor en lo que viene. Eternamente gracias 🤟@21LVA #Legend #GraciasDavid #ElMago pic.twitter.com/s8728hYTNX — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 17, 2020

