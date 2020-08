David Silva saluta il City: il tweet all'Eithad Stadium dopo la vittoria col Real - FT

Il Manchester City ha vinto contro il Real Madrid, strappando il pass per il prossimo turno di Champions League. Al termine della gara, David Silva, in campo per un quarto d'ora, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una sua foto di spalle all'interno dell'Eithad Stadium. Un'immagine, che vale più di mille parole, per salutare la tifoseria del City e mettere la parola fine alla propria esperienza in Premier Leauge. L'approdo tra le fila della Lazio è sempre più vicino.

