Derby County, esonerato il tecnico Cocu: Rooney sarà allenatore-giocatore

Sei punti in 11 partite di Championship, seconda divisione inglese. Troppi pochi per la dirigenza del Derby County che ha deciso di esonerare il tecnico Cocu. La squadra ultima in classifica sarà affidata a Wayne Rooney che svolgerà il ruolo di allenatore - giocatore. L'ex Manchester United ed Everton, che già faceva parte dello staff, ha affermato sin da subito che l'obiettivo principale è quello di recuperare punti e salire in classifica.

