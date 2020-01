Dezotti: "Scudetto? La Lazio ha le armi per lottare con Juventus e Inter"

Lazio - Cremonese è l'occasione per un tuffo nel passato. In Serie A il confronto manca dalla stagione 1995-96 e dopo quasi un quarto di secolo le due squadre si sfideranno in Coppa Italia. Radiosei ha contattato in esclusiva un doppio ex, Gustavo Abel Dezotti: "Ho grandissimi ricordi della stagione trascorsa in biancoceleste, sono stato trattato benissimo dai tifosi. Ringrazio il club perché mi ha dato la possibilità di arrivare in Italia, per me è stato importante".

Credi che la Lazio possa addirittura superare Juventus e Inter?

"Potrebbe. Però è vero che l'Inter è forte e la Juventus è sempre la Juventus. La Lazio ha le armi per lottare per lo Scudetto".

