Di Gennaro: "Lazio, vittoria importante a Brescia. Per lo Scudetto..."

Anche l'ultima giornata ha sorriso alla Lazio, che sul campo del Brescia ha conquistato gli ennesimi 3 punti. Ai microfoni di TMW ha parlato dei biancocelesti Di Gennaro: "La vittoria della Lazio, visto come è avvenuta, è importante. Ha vinto nonostante le assenze di Leiva e Luis Alberto. Fino alla fine sarà una bella lotta per lo Scudetto, ora Inter e Juventus affronteranno Atalanta e Roma. Non scordiamoci la Lazio, appunto. Immobile? Ora Mancini non sa chi scegliere, considerando la doppietta pazzesca di Belotti. Ha due attaccanti che hanno continuità e sono migliorati a livello tecnico".

