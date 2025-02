DIRETTA - Calciomercato Lazio | Belahyane firma, arriva anche Provstgaard

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 - Sono arrivate da pochi minuti le firme sui contratti che certificano la cessione di Reda Belahyane dal Verona alla Lazio. Come detto, operazione da circa 13 milioni di euro bonus compresi, il giocatore firma fino al 2029 e guadagnerà circa 1,2 milioni a stagione a salire.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - La Lazio ha chiuso a sorpresa per l'arrivo di Oliver Provstgaard, centrale danese classe 2003 del Velje. L' operazione si aggira intorno ai 7 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - Accordo di massima con il Verona per Belahyane. La formula dovrebbe essere questa: prestito con obbligo a 13 milioni compresi di bonus.

AGGIORNAMENTO ORE 16.10 - La Lazio lavora su due tavoli per cercare di rinforzare il centrocampo. Contatti con l'Empoli e con il Verona per Fazzini e Belahyane, uno esclude l'altro ovviamente. Giusto specificarlo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Lotito ha riallacciato i contatti con Corsi per il classe 2003, dovesse uscire anche Basic si potrebbe aumentare la proposta, o meglio rimodularla, concedendo un prestito oneroso e non gratutito, con obbligo di riscatto. Bisogna pur sempre fare i conti con l'indice di liquidità. Altrimenti può essere messa sul tavolo la stessa offerta fatta al Chelsea per Cesare Casadei. Discorso praticamente identico per Belahyane. I rapporti tra Fabiani e Sogliano sono buoni, si sta cercando di trovare la quadra, pur confermando che sul marocchino classe 2004 ci sono anche altri club. La Lazio però ora prova a reagire dopo la beffa Casadei e punta su due vecchi-nuovi obiettivi. È anche una questione di tempistiche a poche ore dalla fine del mercato, dipenderà anche da quale delle due società, Empoli e Verona, accetterà prima la proposta biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 15.45 - Come vi avevamo rivelato ieri pomeriggio, la Lazio ha avuto nuovi contatti per Reda Belahyane. È un profilo che piace da diverse settimane, ma va trovata l'intesa con il Verona che - due settimane fa - aveva detto no alle formule proposte dalla Lazio che prevedevano un pagamento posticipato e non immediato. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, però, il club biancoceleste sarebbe tornato anche su Jacopo Fazzini, nuovi contatti in questi minuti a caccia dell'accordo. Una pista, quella legata a Fazzini, che ieri era stata esclusa da Fabiani che a Il Messaggero aveva detto: "Ritorno su Fazzini? Non esiste proprio...". Chissà se fosse verità o pretattica. La valutazione del centrocampista empolese s'aggira sui 12 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO ORE 14.20 - Lazio e Sassuolo continuano a trattare per Toma Basic. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore i club stanno lavorando a un'operazione a titolo definitivo, con la trattativa che procede bene e potrebbe chiudersi a stretto giro. Non solo esuberi, però. Va tenuta d'occhio anche la situazione legata a Loum Tchaouna: sul francese non solo il Bologna, nelle ultime ore c'è stato un contatto anche con il PSV Eindhoven. La Lazio per ora non ha aperto alla cessione, chissà che le cose non possano cambiare da qui al gong del mercato.

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultime ore di calciomercato, ci si avvicina alla chiusura della sessione invernale che terminerà lunedì 3 febbraio a mezzanotte. La Lazio, dopo aver preso Arijon Ibrahimovic dal Bayern e ceduti Akpa-Akpro e Castrovilli al Monza in prestito (entrambi comunque andranno a scadenza a giugno, quindi l'addio è di fatto definitivo), ha subito la beffa Casadei, andato al Torino dopo una lunga telenovela. Occhio al nome di Reda Belahyane del Verona, tornato nei radar biancocelesti, ma sul quale ci sono tanti altri club come Fiorentina, Rennes e Marsiglia. Più defilati i profili di Martin Payero e Jacopo Fazzini che tra l'altro ha accusato un problema fisico nel riscaldamento del match contro la Juventus. Intanto Cher Ndour ha effettuato le visite mediche con la Fiorentina, attesa a breve l'ufficialità del passaggio del classe 2004 in Viola dal PSG per 5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

Pubblicato il 02/02