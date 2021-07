DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Kostic a Correa: tutti i nomi

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo gli arrivi di Kamenovic, Hysaj, Felipe Anderson e Luka Romero il calciomercato della Lazio è entrato pienamente nel vivo. Sono tante le operazioni in piedi per i biancocelesti. Toma Basic è pronto a sposare i colori biancocelesti ma prima di poterlo fare la Lazio dovrà fare una cessione importante per poterlo annunciare. La società vuole soddisfare a pieno le richieste di Maurizio Sarri.

ACQUISTI - La Lazio per il ruolo di ala sinistra aveva scelto il nome di Julian Brandt del Borussia Dortmund, ma il tedesco ha dichiarato di voler restare in Germania. I biancocelesti stanno valutando altre piste in Bundesliga, una porta a Josip Brekalo, 23 anni, ala croata in forza al Wolfsburg. L'altra è un ritorno di fiamma e porta a Filip Kostic, 28 anni, ala dell'Eintrahct Francoforte e della Serbia. Accostato alla Lazio già a giugno, la sua candidatura può tornare in pole, L'agente Ramadani, lo stesso di Sarri, è atteso nei prossimi a giorni a Roma per un incontro fissato con il ds Tare. La Lazio non vuole farsi trovare impreparata e ha messo nel taccuino alcune alternative. Il primo su tutti è Shaqiri, esterno svizzero in forza al Liverpool su cui è forte l'Hertha Berlino. Un altro ritorno di fiamma è per Januzaj, l'esterno belga è stato proposto. A Firenze c'è Callejon che aspetta una chiamata, tornerebbe a lavorare con Maurizio Sarri. Ha 34 anni e ha un contratto in scadenza nel 2022. Dal Portogallo parlano di un offerta per Grimaldo del Benfica, il costo è di 20 milioni per il terzino sinistro..

CESSIONI - La Lazio prima di poter annunciare gli acquisti fatti e gli acquisti che verranno, dovrà assolutamente cedere qualche giocatore per sbloccare l'indice di liquidità. Il primo nome sulla lista dei partenti è sempre quello del Tucu Correa, l'argentino avrà un colloquio con Sarri per capire quale sarà il suo ruolo nella squadra e deciderà se restare o se partire. L'Inter con la possibile partenza di Lautaro Martinez starebbe pensando all'acquisto di Correa, non sarà una trattativa semplice ma ai neroazzurri piace. L'argentino piace in Inghilterra, dove ancora non è arrivata nessuna offerta che soddisfa il club biancoceleste. L'Atalanta ha sondato la pista che porta a Luiz Felipe. Il brasiliano piace, ma difficilmente lascerà Roma. Gondo è vicino al passaggio a titolo definitivo al Como. Il Venezia nei prossimi giorni affonderà il colpo per il trio, Maistro, Kyine e Andrè Anderson.

CLICCA QUI per tornare in HOME PAGE

Torna di moda Kostic

Le parole del ds Tare