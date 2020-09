DIRETTA - Calciomercato Lazio, Jony verso l'Osasuna: anche Bastos ai saluti

Lotito ha dichiarato che sul mercato la Lazio si muoverà ancora. Dopo gli acquisti di Muriqi e Fares (per il franco-algerino manca ancora l'ufficialità), la dirigenza biancoceleste punta diritta su un colpo in difesa. Serve un profilo pronto a disputare la Champions League per la retroguardia di Inzaghi. I nomi che circolano in orbita Lazio sono quelli dei giovani classe '99 Bornaw del Colonia e Diogo Quieros del Porto. Difficili le piste che portano a Izzo e Otamendi per motivi economici. Per Nastasic invece non convincono al 100% le sue condizioni fisiche. Nel frattempo, Jorge Mendes ha proposto a Lotito Ezequiel Garay, difensore centrale svincolatosi dal Valencia. Il sudamericano, con passaporto spagnolo, ha grande esperienza europea ma fisicamente non è al top.

SITUAZIONE A CENTROCAMPO - La mediana della Lazio resta una delle più forti in Serie A anche grazie alle conferme dei suoi pilastri. L'unica novità, per ora, è Fares sul'out di sinistra. La dirigenza biancoceleste sta lavorando per puntellare la zona centrale del campo. I media messicani hanno accostato alla Lazio Carlos Rodriguez, centrocampista del Monterrey. Il 23enne può giocare da mezz'ala ma anche da trequartista. Un altro profilo potrebbe essere quello di Callejon, svincolato dal Napoli e che ancora deve trovare una soluzione per il suo futuro. La sua volontà era quella di tornare in Spagna ma nessuno ha soddisfatto le sue richieste. La Lazio avrebbe avuto dei contatti con Manuel Quillon, agente dell'esterno e anche di Pepe Reina. Il 33enne ex Napoli e Real Madrid, potrebbe rivelarsi un ottimo jolly per Inzaghi data la sua duttilità e la sua intelligenza tattica.

USCITE - È fatta per il passaggio di Jony all'Osasuna. La Lazio ha trovato l'accordo con il club spagnolo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'esterno sinistro lascerà a breve la Capitale per fare ritorno in Spagna. L'altro nome in uscita è quello di Bastos che ancora non riesce a trovare una sistemazione. L'angolano ha offerte dalla Turchia (in particolare da Besiktas e Basaksehir) e una dagli Emirati Arabi. Le cessioni di Bastos e Wallace a titolo definitivo sarebbero determinanti perché libererebbero un posto in squadra per un extracomunitario.